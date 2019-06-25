В турецкой провинции Ялова трагически погиб азербайджанец, приехавший на отдых.

Как сообщает Haberler, 21-летний Гусейн Зульфуоглу в районе Алтынова на велосипеде, пересекая дорогу на красный свет, попал под машину, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу, однако жизнь молодого человека спасти не удалось.

Согласно информации, тело Г.Зульфуоглу отправили в Азербайджан.

Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.

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