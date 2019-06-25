https://news.day.az/society/1132350.html В Турции погиб азербайджанский турист - ВИДЕО
В Турции погиб азербайджанский турист - ВИДЕО
В турецкой провинции Ялова трагически погиб азербайджанец, приехавший на отдых.
Как сообщает Haberler, 21-летний Гусейн Зульфуоглу в районе Алтынова на велосипеде, пересекая дорогу на красный свет, попал под машину, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу, однако жизнь молодого человека спасти не удалось.
Согласно информации, тело Г.Зульфуоглу отправили в Азербайджан.
Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.
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