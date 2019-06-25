Президент Азербайджана Ильхам Алиев, официальные лица государства и правительства, деятели науки подписались под некрологом в связи с кончиной видного ученого, заслуженного журналиста Ширмамеда Гусейнова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Азербайджанская журналистика понесла тяжелую утрату. 24 июня 2019 года на 95-м году жизни скончался видный ученый, персональный пенсионер Президента Азербайджанской Республики, заслуженный журналист, профессор кафедры истории печати и методов идеологической работы Бакинского государственного университета Ширмамед Агамамед оглу Гусейнов.

Ширмамед Гусейнов родился 17 декабря 1924 года в городе Шеки. В 1940 году окончил Шекинскую городскую среднюю школу номер 2 имени Мирзы Фатали Ахундова, в 1940-1942 годах обучался на физико-математическом факультете Шекинского двухгодичного института учителей. В 1945-1950 годах получил высшее образование на отделении журналистики филологического факультета нынешнего Бакинского государственного университа. Окончив университет с дипломом отличия, Ширмамед Гусейнов поступил в аспирантуру факультета журналистики Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, завершив образование в 1954 году, защитив диссертацию и получил ученую степень кандидата исторических наук.

Приступив с 1954 года к научно-педагогической деятельности на кафедре журналистики филологического факультета нынешнего Бакинского государственного университета, Ширмамед Гусейнов связал свою жизнь с университетом, работал здесь старшим преподавателем, доцентом, в 1962-1969 годах - заместителем декана филологического факультета, 1970-1976 годах - деканом факультета журналистики, 1976 -1988 годах стал заведующим кафедрой истории печати и методов идеологической работы, а с 1988 года до конца своей жизни занимал должность профессора этой кафедры.

Ширмамед Гусейнов, посвятивший свою научную деятельность, главным образом, изучению истории азербайджанской журналистики, является автором свыше 30 книг и монографий, более 800 научных и научно-публицистических статей по печатоведению.

Ширмамеду Гусейнову, как ученому и педагогу, принадлежат особые заслуги во всестороннем изучении и доведении до подрастающего поколения наследия таких выдающихся деятелей азербайджанской журналистики как Гасан бек Зардаби, Али бек Гусейнзаде, Мухаммед Эмин Расулзаде, Узеир Гаджибейли, Ахмед Агаоглу, Джалил Мамедкулизаде. Исследования ученого, связанные с деятельностью основоположников Азербайджанской Демократической Республики, имеют особое значение в изучении истории Азербайджана.

Ширмамед Гусейнов в период независимости возвысил традиции азербайджанской классической публицистической школы до уровня новой школы. Ученый, снискавший славу как учитель сотен журналистов, внес большой вклад и в подготовку научных кадров. Неоценимы заслуги Ширмамеда Гусейнова в деле пропаганды идеологии азербайджанства, воспитания молодого поколения журналистов в духе национальной приверженности, гражданского достоинства, объективности. И сегодня его студенты в Бакинском государственном университете, а также других научных и учебных заведениях, средствах массовой информации успешно продолжают путь своего учителя.

Многолетняя плодотворная деятельность Ширмамеда Гусейнова в развитии азербайджанской журналистики получила высоко оценку. Он был удостоен ряда наград, награждён орденом "Шараф" Азербайджанской Республики.

Светлая память о Ширмамеде Агамамед оглу Гусейнове, известном ученом, педагоге и публицисте, истинном интеллигенте, всегда будет жить в сердцах тех, кто его знал. Аллах рехмет элясин!", - говорится в некрологе.

Под некрологом подписались Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, Новруз Мамедов, Огтай Асадов, Рамиз Мехтиев, Али Ахмедов, Али Гасанов, Эльдар Азизов, Джейхун Байрамов, Акиф Ализаде, Аслан Асланов, Эльчин Бабаев, Афлатун Амашов, Джахангир Мамедли.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!