Управление полиции города Баку совместно с подведомственными органами принимает меры по борьбе с преступностью, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а также проводит профилактические мероприятия для предотвращения административных нарушений.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление полиции города Баку, ведется активная работа в рамках законодательства по решению проблем антисанитарии и парковки машин в ненадлежащих местах - на тротуарах, пешеходных переходах, создающих вдобавок нелицеприятную картину, передает Day.Az.

На дорогах, где наблюдается интенсивность транспортного потока, с участниками движения ведутся индивидуальные беседы о правовой осведомленности водителей и пешеходов. В беседах разъясняется не только суть нарушения закона, но и последствия, которые могут причинить вред жизни, здоровью и материальному достатку граждан и учреждений.

В индивидуальных профилактических беседах вместе с представителями дорожной полиции, отделов и управлений общественной безопасности участвуют и СМИ. Основная цель мероприятия - повысить у жителей города чувство ответственности и сформировать у них правовое мышление.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!