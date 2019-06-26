Азербайджан богат на интереснейшие, загадочные и таинственные места. Одно из таких мест - Бешбармаг.

Удивительная гора, напоминающая по форме пять растопыренных пальцев (отсюда и название), всегда была овеяна народными преданиями, легендами о существах, населяющих ее. Словно огромная ладонь с пятью вершинами-перстами, она возвышается над довольно равнинной местностью, привлекая всеобщее внимание. Издревле эта гора служила также и отличным ориентиром для мореплавателей, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Правда, есть и другое толкование названия "Бешбармаг". Говорят, этот топоним происходит от древнетюркского слова "пармак", что означает "жилище на вершине". Это первый местный топоним, который встречается в трудах арабского путешественника IX века Аль-Масуди.

Бешбармаг в народе наделяют священным даром - на его вершине находится сакральное место - пир, где, по преданию, исполняются надежды и желания. Еще в античные века гора Бешбармаг являлась местом поклонения жителей Кавказской Албании.

Объяснение этому очень простое. Еще до возникновения монорелигий - иудаизма, христианства и ислама, и даже до огнепоклонничества, а потом и зороастризма древние люди исповедовали религию, о которой сегодня многие забыли - оролатрию.

Это поклонение вершинам гор, необычной формы скалам, отдельно стоящим крупным камням. Все, что выбивалось за рамки привычного, обожествлялось, отсюда и верования, что отдельно стоящие высокие скалы могут исполнять желания.

Многие путешественники XII-XV столетий упоминали в своих трудах Бешбармаг, называя его Хызровой скалой.

Описывал его и германский путешественник Адам Олеарий, побывавший на территории современного Азербайджана в 1636-1638 годах:

"Гроб (в святилище) сторожила женщина. В день жертвоприношения святилище застелили паласами. Из города и дальних районов сюда съехалось множество женщин и девушек. Сняв обувь, они зашли в пещеру, поцеловали гроб и расселись вокруг него, чтобы помолиться об исполнении своих желаний. Закончив молитву, женщины передали хранительнице храма продукты, которые принесли с собой.

Она ночевала здесь, поэтому паломники приносили ей хлеб, сыр, молоко, вино и масло. В ту ночь с места захоронения святых слышались различные крики и звуки. Все это напоминало идолопоклоннические обряды".

Что касается легенд, то одна из них повествует о временах Александра Македонского. Когда великий полководец отправился завоевывать мир, с ним пошел и некий Хызыр, один из пророков, который повсюду искал воду бессмертия. Так он добрался до горы Бешбармаг.

Здесь путник решил перекусить и достал из кармана две сушеные рыбки. Одну из них он случайно уронил в родник. Рыбка ожила, и Хызыр понял: он нашел то, что искал.

Он испил живой воды (зинда) в темной пещере именно на горе Бешбармаг и стал бессмертным. Поэтому она и называется "Хыдыр-Зинда" или "Хызыр- Зинда" (бессмертный Хызыр). Этот святилище - одно из самых старейших и загадочных святилищ в Закавказье.

По другой версии легенды ему предложили испить из двух родников на выбор. Из одного текло молоко, а из другого - мутная вода. Хазар не прельстился молоком и выпил воду. И стал бессмертным.

Кроме этого, верующие считают, что именно здесь некогда встретились пророки Хызыр и Моисей. Это нашло отражение и в трудах арабского географа IX века Ибн Хордадбеха.

Согласно еще одной легенде, на этой горе некогда жили пятеро братьев. Однажды старший, Хызыр Зинда, послал младших - Хызыра Наби и Хызыра Ильяса - за водой. Проходит три дня, но братья не возвращаются.

Хызыр Зинда разгневался проклял их за нерасторопность: "Чтобы вы окаменели!".

Проклятие сработало: братья превратились в две скалы посреди Каспия. Говорят, что те две скалы в море напротив горы Бешбармаг и есть окаменевшие братья. А вот судьба двух других братьев неизвестна: возможно, они были более исполнительны и столь суровая кара их миновала.

По другим сведениям, речь идет не о Хызыре, а о Хызре, который существовал во времена, далеко отстоящие от времен Александра Македонского. Так звали языческое божество, которое покровительствовало путникам, являлось божеством вечной жизни, обновления природы, любви и благоденствия. Его также связывали с огнем, теплом и урожаем.

И даже тогда, когда на территорию практически повсеместно проник ислам и стал доминирующей религией, в мировоззрении местных жителей древние верования по- прежнему занимали важное место.

Существовал ли Хызыр, а уж тем более Хызр на самом деле, сказать трудно. Но вот Александр Македонский совершенно точно существовал. И его войска дошли до территории современного Азербайджана. Об этом говорят находки серебряных тетрадрахм Александра Македонского с его изображением.

Самая первая зарегистрированная находка монет Александра Македонского на территории нынешнего Азербайджана имела место в 1897 году.

Некоторые историки утверждают, что люди Александра Македонского построили на Бешбармаге крепостные стены, караван-сарай и другие строения. Впоследствии все они были разрушены войсками Тамерлана.

Историки также считают, что в IV-VII веках н.э. сложилась целая сеть прикаспийских оборонительных крепостей. Эта сеть препятствовала проникновению на территорию захватчиков с других территорий.

В эту сеть крепость на Бешбармаге входила наряду с Дербентской крепостью, крепостью Чирах Гала и находящейся в 27 километрах от Бешбармага крепостью Гильгильчай.

О последней, кстати, упоминается и в заметках французского путешественника XIII века В.Рубрука. Крепостная же стена с Бешбармага тянулась прямо до Каспийского моря. Эту стену географы VII века называли стеной Хорс-Ван. Некоторые исследователи считают, что эта крепость отделяла Ширванскую область от страны Хурсан.

Побывавший в Восточном Азербайджане голландский путешественник-мореплаватель XVII века Ван Стрейс писал:

"У моря мы увидели гору. Ее называли Пармах или Бармах. Вершина горы напоминала протянутый указательный палец. В свое время здесь была грандиозная крепость, которая служила обороной для этих территорий. Основа этой крепости и каменный родник сохранились здесь и по сей день".

Албанский историк Моисей Каланкатуйский писал, что крепость на Бешбармаге построена Сасанидским правителем Ездегирдом в 438-457 годах.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!