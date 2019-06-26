Под понятием "униформа" подразумевается специальная форма одежды, позволяющая отличить данную группу людей от прочих. К униформе относятся специальная одежда и ее элементы, а также отличительные знаки и снаряжение.

Униформа показывает принадлежность человека к тому или иному роду занятий и его место в данной группе, и в то же время облегчает исполнение его профессиональных обязанностей в тех или иных климатических и специфических условиях. Униформа зародилась в древности в связи с нуждами военного дела. В бою требовалось не только защитить тело воина от врага, но и помочь выделить его среди прочих бойцов. В средние века, когда воины сражались закованными в латы с головы до ног, особенно настоятельно проявилась нужда в отличительных знаках, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Первые образцы специфического военного облачения носили сугубо утилитарный характер - защитить воина от вражеского оружия. Поэтому первые образцы доспехов и считаются первой военной формой. По мнению исследователей, первые образцы защитного доспеха появились ещё в эпоху мезолита (ХII-VIII тысячелетия до н.э.).

Согласно наскальным изображениям, в Азербайджане доспехи имели форму широких полос, закрывающих живот, грудь и плечи воина. Вероятно, они изготавливались из кожи, и поэтому исследователи относят их к типу "мягкий доспех". Позднее на мягкий доспех стали нашивать костяные, позже медные или бронзовые пластины, и появился "усиленный мягкий доспех". Для защиты головы использовался шлем, первоначально также изготавливавшийся из кожи.

Археологические находки показывают, что металлический шлем применялся в Азербайджане с I тыс.до н.э. При раскопках в маннейской крепости Хасанлу (в Южном Азербайджане) были найдены два бронзовых шлема VIII-VII вв. до н.э., которые исследователи относят к типу "ближневосточный шлем".

Раскопки в кургане племенного вождя ХIV-ХII веков до н.э. у села Сарычобан и в курганах у села Борсунлу (Тертерский и Геранбойский районы Азербайджанской Республики) произвели сенсацию. Оказалось, что в ту эпоху использовались доспехи, в которых металлические пластины нашиваются на кожаную основу ("чешуйчатый доспех"), а также шлемы "скифо-савроматского" или "синдо-меото-сакского" типов.

Особый элемент военного снаряжения составляли широкие бронзовые пояса и пекторали (полукруглые бронзовые пластины, закрывавшие верхнюю часть груди). Шлемы, пояса и пекторали богато декорировались орнаментом и сюжетными сценами.

Артиллеристы регулярной артиллерии принца Аббас Мирзы Каджара. РГВИА, 1810-е гг.

На настенных росписях IХ-VII веков до н.э. видно, что воины государства Манна использовали усиленный пластинами мягкий доспех в виде накидки и высокую обувь (сапоги) с нашитыми пластинами. Интересно, что в единообразной одежде изображены целые группы воинов, причем они встречаются на самых разных сценах (сопровождение царя, подношение даров, оборона крепости). Из этого можно сделать вывод, что в период существования государства Манна начала зарождаться традиция изготовления единой армейской униформы. В клинописных источниках упоминаются так называемые "царские мастерские", где изготавливали одежду и оружие не на заказ, а в массовом количестве и по единым образцам.

В войсках государства Мидия (VII-VI вв. до н.е.) различались тяжеловооружённые и легковооружённые всадники, тяжеловооружённые и легковооружённые пехотинцы. Военное облачение их разительно отличалось между собой: легковооружённые воины были одеты в кожаные доспехи, иногда усиленные металлическими элементами; тяжеловооружённые воины использовали сложные металлические доспехи и шлемы.

Интересно, что доспех тяжеловооружённого мидийского всадника имел стоячий воротник и трубчатый, составной рукав. Воины государства Атропатена (IV в до н.э.- III в н.э.) использовали чешуйчатые и пластинчатые доспехи, а также клёпаные конические шлемы. В пластинчатом доспехе пластины соединялись ремешками. Воины Кавказской Албании больше использовали доспехи из мягких материалов, в основном из кожи и многослойной кожи.

Находки в могилах албанских воинов I в. до н.э. у сёл Моллаисаглы и Нюйди (Шамахинский и Агсуинский районы Азербайджанской Республики) показали, что попытки создания единой униформы продолжались. Начиная с I в. до н.э. в Азербайджане стала использоваться кольчуга - рубаха, составленная из металлических колец. При раскопках недалеко от села Рустов (Губинский район) была раскопана могила I в. до н.э., в которой был захоронен воин с оригинальным доспехом. Доспех был в виде кольчуги, но усилен стальными квадратными пластинами, а плечи защищены длинными серебрянными пластинами. Считается, что в этом доспехе соединились сарматская и римская традиции.

В период раннего средневековья в Азербайджане начинает зарождаться рыцарство. Каждый рыцарь старался выделиться не только подвигами, но и воинским облачением и оружием. Интересно, что начиная с этого периода в униформе появляется господствующий красный цвет. Даже в могиле VII века в кургане Учтепе в Мильской степи воин был обернут в красный плащ. В военной одежде этого периода преобладают элементы, присущие кочевым племенам аваров, тюркютов, хазаров.

Азербайджанские миниатюры ХIII-ХVI веков демонстрируют всё разнообразие костюмов рыцарей. Защитное снаряжение и головной убор состояли из одинаковых элементов шлем, кольчатый или пластинчатый доспех, наручи (защита рук), поножи (защита ног). При этом каждый воин старался украсить доспехи насечкой, золотыми и серебрянными орнаментами и надписями.

Чины 4-го взвода лейб-гвардии Кавказского эскадрона СЕИВ конвоя (худ. А.И.Гебенс, 1861 г.)

Поэтому вплоть до второй половины ХVI века в Азербайджане единообразной военной формы не было. Поверх доспехов надевалась тонкая накидка из ткани, расцветка и орнаменты которой позволяли узнать воина среди других. Только личная гвардия монархов имела единообразную военную форму. В государстве Атабеков Азербайджана Эльдегизидов (1136-1225) отряд мамлюков, в государстве Ширваншахов (861-1538) отряд гуламов, в государствах Кара-коюнлу (1410-1478) и Ак-коюнлу (1478-1503) отряд бойнукеров, в государстве Сефевидов (1501-1736 гг.) отряд горчу имели собственную военную форму, отличавшую их от остального войска.

Причем отличительным элементом была не только одежда. Так, мамлюки имели длинные волосы, заплетённые в косички, у гуламов в одном ухе была серьга в виде плоского кольца, бойнукеры носили длинные свисающие усы.

Во второй половине ХVI века правитель государства Сефевидов, шах Тахмасиб I (1524-1576) начинает вводить единую военную форму. Были заказаны 30 тысяч комплектов одинаковых доспехов для конницы, артиллеристов и стрелков. Шах Аббас I (1585-1629) провёл крупные военные реформы, снабдив свою гвардию отряд гуламов единообразной формой одежды, хотя ввести единую униформу для всей огромной сефевидской армии не удалось. В войсках Надир шаха Афшара и азербайджанских ханств ХVIII века единой военной формы не было.

В начале ХIХ века принц Аббас Мирза Каджар начал создавать регулярную в современном понимании армию. Несмотря на глубокий политический, экономический и военный кризис, в котором оказалось государство Каджаров, а также нежелание центральной власти и Фатали шаха поддержать его, принц сумел создать регулярные части в вилайете Азербайджан. Первой была создана регулярная конная артиллерия (помощь оказали британцы во главе с майором Г.Лендиссеем).

Как писал в 1817 году А.Ермолов, "в артиллерию выбраны лучшие люди, которые и одеваются опрятнее и вид лучший имеют, чем прочие войска Персии".

Артиллеристы были одеты в синий доломан с красными воротниками и отворотами и жёлтыми шнурами, штаны белого цвета национального образца, шапку барашковую остроконечную, чёрные сапоги. С 1807 года создавалась регулярная пехота - сарбазы. Сарбазы носили зелёный мундир с красным воротником и обшлагами, жёлтыми пуговицами, белые шаровары, чёрную барашковую шапку, чёрные сапоги. Офицеры имели погоны или эполеты, унтер-офицеры имели шевроны на рукавах. Регулярная конница создавалась по французскому образцу. Всадники были одеты в светло-синие мундиры с красными воротниками и обшлагами, белые шаровары, чёрную барашковую шапку.

Интересны зарисовки художника, князя Г.Г.Гагарина, побывавшего на Кавказе в 30-40 годах ХIХ века и оставившего многочисленные изображения азербайджанских воинов. Из этих рисунков явствует отсутствие какой-либо особой униформы. Исключение составляет рисунок, где изображены "воины из Закатал в лесной одежде". Воины одеты в кожаные чухи и штаны, ноги обмотаны плотными тканевыми обмотками, на руки надеты кожаные рукавицы. Всё это облегчало передвижение по горам, покрытым лесами, и может считаться униформой специального характера.

М.Ю.Лермонтов в поэме "Демон" дал интересное описание военной одежды:

"Ремнем затянут стройный стан,

Оправа сабли и кинжала

Блестит на солнце; за спиной

Ружье с насечкой вырезной.

Играет ветер рукавами

Его чухи - кругом она вся галуном обведена.

Цветными вышито шелками

Его седло, узда с кистями.

Под ним весь в мыле конь лихой

Бесценной масти золотой;

Питомец резвый Карабаха".

В первой половине ХIХ века в составе русской армии были созданы пять азербайджанских конно-мусульманских полков и Иреванский пехотный (сарбазский) полк. Для всех конных полков была введена единая униформа: тёмные черкески, золотые галуны у офицеров, серебрянные галуны у рядовых, тёмные высокие каракулевые папахи. На папаху спереди пришивалась матерчатая восьмиконечная звезда: в 1-м конно-мусульманском полку - красная, во 2-м полку - белая, в 3-м полку - жёлтая, в 4-м - синяя, в полку Кенгерлинской конницы - зелёная.

В 40-х годах ХIХ века, когда Россия не вела крупных войн, и иррегулярные формирования были распущены, лучшие воины из этих полков были отобраны в Закавказский конно-мусульманский полк и команду мусульман Собственного Его Императорского Величества (СЕИВ) конвоя. Закавказский конно-мусульманский полк имел свою униформу, составленную на основе национальной мужской одежды.

В Крымской войне 1853-1856 годов участвовали 4 конно-мусульманских полка, Бекская дружина из числа всадников Кенгерли и отряд конных разведчиков (300 всадников), состоящие из азербайджанцев, униформа которых была аналогична униформе полков, созданных в 1829 году. В 1857 году были распущены Закавказский конно-мусульманский и четыре номерных конно-мусульманских полка. В войне 1877-1878 годов участвовали закавказские сторожевые части, Бакинский, Елизаветпольский, Закатальский, Иреванский конно-иррегулярные полки, также носившие униформу образца 1829 года.

В 1830 году было утверждено обмундирование для мусульманских мальчиков - курсантов военно-учебных заведений СанктПетербурга. Сыновья видных военачальников-азербайджанцев, выходцы из наиболее известных аристократических фамилий Азербайджана, они отрицательно воспринимали однообразную юнкерскую форму, и правительство пошло им навстречу.

Новая одежда была составлена с учётом национальных традиций: шапка каракулевая, бешмет из жёлтой материи, шаровары тёмно-синие, кушак шёлковый жёлтый, обувь чёрная кожаная. Для повседневного ношения использовалась фуражка, а все металлические детали были серебрянными.

В 1839 году в Собственном Его Императорского Величества конвое была создана команда мусульман, личный состав которого состоял из азербайджанских офицеров и рядовых. В команду отбирали лучших бойцов из Закавказского конно-мусульманского полка. Команда имела своих священнослужителей мулл, в казармах жила по азербайджанским обычаям, питалась блюдами национальной кухни. Команда неотлучно сопровождала императора и членов его семьи, охраняла императорские дворцы и резиденции, участвовала в торжественных мероприятиях, принимала участие в войнах. Впоследствии команда была названа 4-м (мусульманским) взводом Кавказского эскадрона СЕИВ конвоя.

Малолетние воспитанники военно-учебных заведений из мусульман в повседневной и парадной форме

Команда мусульман имела свою форму, составленную на основе национальной мужской одежды. В 1837 году Николай I во время поездки на Кавказ был очарован конницей Кенгерли в Нахчыване, одетой в белые черкески. Поэтому форму одежды команды мусульман составили на основе одежды конницы Кенгерли. Головной убор - каракулевая папаха с красным верхом; парадный мундир назывался чухой и был сшит из белого (парадная форма) или синего (повседневная форма) сукна с откидными рукавами; бешмет жёлтого цвета, брюки (шаровары) широкие, в национальном стиле, из синего сукна. Обувь - кожаная, чёрного цвета. Металлические детали (пояс, эполеты, пуговицы) - серебрянные.

Оружие состояло из кавказского ружья, сабли, кинжала, двух пистолетов. Конская сбруя также была национальной формы и отличалась расцветкой. Все лошади команды были карабахской породы. Мусульманская команда была изюминкой всех парадов, восхищая зрителей отличными лошадьми, выправкой, национальной формой одежды, джигитовкой. Право служить в команде следовало заслужить отличной службой.

В конце ХIХ - начале ХХ века создавались отдельные воинские части из азербайджанцев, но они были иррегулярными и сугубо временными. Многочисленные фотографии этого времени изображают азербайджанцев в оригинальной униформе: национальная папаха, белая или тёмная черкеска, либо чуха с пришитыми погонами.

Когда началась первая мировая война, вновь возникла потребность в быстрой кавалерии. Тогда возникла идея создания Кавказской туземной конной дивизии, в составе которой был Татарский конный полк (азербайджанцев продолжали называть кавказскими татарами). Этот полк был единственной регулярной частью в российской армии, состоявшей из азербайджанцев. Полк воевал на многих фронтах первой мировой войны и первым из полков дивизии был удостоен штандарта лично от императора. Полк до конца выполнил свой долг, и только к ноябрю 1917 года вернулся в Азербайджан.

Татарский конный полк имел свою униформу: серые или черные черкески, черные бешметы, серые или коричневые каракулевые папахи, черные сапоги. Погоны были красные (в походе серые или защитного цвета) с желтой шифровкой "Тт".

В 1918 году с созданием независимой Азербайджанской Республики и ее Вооруженных сил была создана и соответствующая военная униформа. С этого времени начался новый этап в истории национальной военной униформы Азербайджана.

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