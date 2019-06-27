Каждый раз, выезжая за город, испытываешь шок. Шок - в хорошем смысле этого слова. Особенно, если попадаешь в районы Азербайджана от отпуска к отпуску и видишь, как меняется год от года дорожная инфраструктура страны, и как хорошеют неприметные еще пару лет назад придорожные пейзажи.

Когда мы собрались ехать на пикник в южный регион, большинство хваталось за голову. "Да вы только на дорогу в одну сторону полдня потратите", - говорили они. Ведь они не знали, каким комфортным стал путь на юг. Они просто не проехали ни разу по открытой в сентябре прошлого года великолепной магистрали, начинающейся у въезда в столицу и завершающейся на границе с Ираном.

Прежде чем побывать на знаменитом водопаде Текдам в Ярдымлинском районе, просто необходимо рассказать об этой магистрали, благодаря которой путь на юг перестал быть таким утомительным, как прежде.

Магистраль Алят-Астара-государственная граница с Ираном была сдана в эксплуатацию 18 сентября 2018 года.

Общая протяженность автодороги от поселка Алят до Ирана - 243 километра, из них капитально реконструировано было 204 километров. Оставшийся участок был отремонтирован еще раньше, и теперь дорога на всем протяжении представляет собой современный автобан. Ширина проезжей части четырехполосной дороги составляет 15 метров. На ней построены 24 моста, 66 подземных переходов, 25 путепроводов и дорожных развязок, 4 туннеля, заложены 5 парков отдыха и так далее.

Магистраль является частью международного транспортного коридора Север-Юг и имеет стратегическое значение.

Наш автобус несется по безупречной поверхности магистрали, за окнами - степь, и можно только удивляться тому, сколько тут, в этой засушливой и жаркой части республики, зелени. Пространство по обе стороны магистрали благоустроено, можно видеть множество новых зеленых насаждений, высаженных стройными рядами. Через несколько лет дорога будет идти уже не по голой степи, а сквозь зеленую рощу.

Никто бы и не подумал, что менее чем за три часа можно оказаться в Масаллы. Но дальше, когда сворачиваем с магистрали в горы, скорость, конечно, значительно падает. Но торопиться тут как раз и не следует. Во-первых, из-за опасности гнать по витиеватому горному серпантину, во-вторых, потому что на большой скорости можно пропустить прекрасные картины природы, открывающиеся нашему взору. Кроме того, тут бывают обвалы, о чем предупреждают местами дорожные знаки.

Талышские горы встречают тропическим зноем и буйной зеленью. Ею пространство покрыто словно толстым длинноворсовым ковром. Дорога вьется по этому ковру, взбираясь все выше и выше. Чем выше, тем меньше влажности и прохладнее.

Очередной виток серпантина - и мы на месте.

Водопад Текдам падает с высоты 34 метров. Он расположен на 25 км дороги Масаллы-Ярдымлы и является своеобразным символом, визитной карточкой Ярдымлинского района.

Как и большинство горных водопадов, находится Текдам в труднодоступном месте. И если бы не выбитые в скале ступени, вряд ли кто-то кроме альпинистов и привыкших ко всему местных жителей смог бы любоваться его красотой.

Река образует два порога, и у входа на территорию можно увидеть небольшой и тоже очень симпатичный водопад, который является нижней "ступенькой" Текдама.

К главному же водопаду поднимаемся по ступеням. Лестница хоть и крутая, но надежная и снабженная перилами.

Невольно вспоминается водопад Семь красавиц, расположенный на границе Исмаиллинского и Габалинского районов. Это каскад из семи водопадов разного размера. К самой его вершине тоже построены ступени, но обустраивавших это место лиц, видимо, не очень заботила безопасность гостей - ступени аварийные и не везде снабжены перилами. Во всяком случае, такой была ситуация три года назад. Может быть, сегодня что-то изменилось к лучшему...

Начинаем подниматься к главному водопаду. Ступенька за ступенькой - и вот он, Текдам во всем своем великолепии.

Мощный прозрачный поток сверкает тысячами брызг под лучами солнца, пробивающимися сквозь плотный шатер листвы деревьев. Вода бежит по причудливо расположенным камням. Тут можно увидеть все оттенки зеленого и коричневого, есть даже красноватые валуны. За потоком - таинственный полумрак пещеры.

Водопад доступен, надо лишь немного полазать по камням. Можно подойти к самому потоку, а если есть большое желание - и окунуться в него. Ледяная вода так и манит. Если и не искупаться, то хотя бы постоять в холодном ручье.

Стоя перед водопадом, невольно задумываешься о величии природы, перед которой человек слаб и беззащитен. И в то же время мы все находимся под сенью ее силы. Надо только научиться находить с природой общий язык.

Очень хорошо, что в Азербайджане это умеют.

Лала Мамедова

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