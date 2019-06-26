В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако утром в отдельных местах возможны непродолжительные дожди. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный северо-западный ветер ночью и утром временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-25, днем - 30-35, в Баку ночью - 23-25, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, и составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 30-35 процентов.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в отдельных горных районах ожидаются дожди, возможны грозы, град. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха в низменных районах ночью составит 21-26, днем 35-40, в горах ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла.

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