С 27 июня по 10 июля (исключая субботу и воскресенье) поступившие в магистратуру вузов Азербайджана должны представить необходимые документы в учебные заведения, в которые приняты, и пройти регистрацию. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Бакалавры, не представившие документы и не прошедшие регистрацию в указанный срок, будут исключены из списка поступивших.

О списке необходимых документов бакалавры могут узнать в тех учебных заведениях, в которые поступили.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!