https://news.day.az/society/1132792.html К сведению поступивших в магистратуру
К сведению поступивших в магистратуру
С 27 июня по 10 июля (исключая субботу и воскресенье) поступившие в магистратуру вузов Азербайджана должны представить необходимые документы в учебные заведения, в которые приняты, и пройти регистрацию. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Бакалавры, не представившие документы и не прошедшие регистрацию в указанный срок, будут исключены из списка поступивших.
О списке необходимых документов бакалавры могут узнать в тех учебных заведениях, в которые поступили.
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