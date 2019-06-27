25 июня 20 жителей Баку были помещены в первый Клинический медцентр с диагнозом "пищевое отравление" и после оказания медицинской помощи выписаны домой. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на прокуратуру г. Баку.

В ходе расследования было установлено, что в тот день эти лица употребляли в пищу донер из донерной "Qədir xum", функционирующей на территории автомобильного рынка по просп. Бабека, 65 в Хатаинском районе Баку. В связи с плохим самочувствием они впоследствии обратились в больницу.

Совместно с сотрудниками Агентства пищевой безопасности донерная была осмотрена, взяты пищевые пробы для лабораторных анализов.

По факту в прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 314.1 (халатность) УК Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы.

По факту продолжаются необходимые следственные меры по установлению виновных лиц.

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