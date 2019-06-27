Активирована система приема заявок в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего образования (9-летнего) для тех, кто не смог принять участие в регистрации в феврале-марте.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр Азербайджана, прием заявок в средние специальные учебные заведения (колледжи) по общему (9 лет) среднему образованию проводился с 22 февраля по 11 марта 2019 года. Кандидаты, которые не зарегистрировались в течение этого периода, но участвовали в обоих этапах выпускных экзаменов и соответствуют условиям, необходимым для поступления в средние специальные учебные заведения, могут подать заявку на сайте "ekabinet.dim.gov.az" после создания "личного кабинета" с 27 июня по 5 августа, передает Day.Az.

Следует отметить, что претенденты должны иметь общий балл (на обоих этапах) не ниже 50, а также баллы по азербайджанском (русскому) языку и математике не ниже 20 и 10 баллов соответственно. Для специальностей, которые требуют особых способностей, не применяются ограничения по баллам по предметам. Выбор специальностей пройдет с 24 июля по 5 августа.

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