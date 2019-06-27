В связи с наступлением жарких дней Государственная служба инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения информирует работодателей о том, что в случае превышения температуры 41 градуса по шкале Цельсия, необходимо принять необходимые меры в соответствии с трудовым законодательством для защиты жизни и здоровья работников.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

В соответствии со статьей 233 Трудового Кодекса, в случае повышения температуры выше 41 градуса Цельсия все виды работ под открытым небом, в зданиях, помещениях и других рабочих местах, где нет системы кондиционирования, должны быть приостановлены. В этом случае необходимо предоставить работникам возможность охладиться, а также объявить рабочие перерывы, количество и продолжительность которых должны быть определены на основе совместного решения работодателя и профсоюзной организации.

Согласно Кодексу, перерывы в рабочее время должны быть включены в рабочее время, а простой должен быть оплачен как минимум в размере двух третей от ставки, так как происходит не по вине работника.

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