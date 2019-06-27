Исполнительная власть Баку приняла меры в связи со шлагбаумами на пляжах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в ИВ поступили сигналы и жалобы из разных частей столицы. В связи с этим Департамент торговли и услуг ИВ провел сегодня утром рейды.

На начальном этапе проведен осмотр на пляже Шихово. Там были ликвидированы препятствия для въезда граждан на территорию пляжа. Убраны прайс-листы для въезда на территорию. Предприниматели получили предупреждения в связи с этим. В ближайшее время будут установлены таблички с объявлением о том, что въезд на эти территории бесплатный.

Отметим, что это не относится к частным пляжам.

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