В Азербайджане медицинские учреждения раз в пять лет будут проходить аккредитацию, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим в закон "О защите здоровья населения" предлагается внести поправку.

Согласно поправке, которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, медучреждениям, прошедшим аккредитацию, будет выдаваться свидетельство.

Аккредитация медучреждений будет проводиться для установления качества медицинского обслуживания, оказываемого населению, соответствия работы медучреждений правовым требованиям.

Порядок аккредитации медучреждений утверждает орган (структура), установленный соответствующим органом исполнительной власти.

За аккредитацию взимается пошлина, установленная законом " О государственной пошлине".

После голосования поправка была принята в третьем чтении.

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