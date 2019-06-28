Как пили чай в Азербайджане - подборка исторических фото
Чай - это национальный напиток в Азербайджане. В любом азербайджанском доме гостю первым делом предлагался чай. Он известен в стране с XII века - именно в это время в поэмах великого поэта и мыслителя Низами встречаются первые упоминания о чае.
Войдя прочным образом в национальную культуру, чай и церемония чаепития не могла не "выплеснуться" из домов на улицы. И возникли чайханы.
В Азербайджане не было, наверное, ни одного селения, а в городе - ни одного квартала, где не имелось бы чайханы. В известном смысле это было заведение, призванное сохранять стабильность в обществе, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.
Более подробно о появлении чая в Азербайджане читайте тут:
Агдам, знаменитый Чай эви, 1970-е.
Шеки. Чаепитие в айване. Фото Анатолия Сироты, 1985 год
Шеки, айван, самовар. Фото Анатолия Сироты, 1985 год
Чайхана к селе Красная слобода, Куба, 1990 год
Чайхана в Гяндже. Фото Дмитрия Ермакова, 1880-е
Чайхана в Баку, конец XIX - начало ХХ века
Чайхана в Баку, конец XIX - начало ХХ века.
Чаепитие в бакинском караван-сарае. Фото Анатолия Сироты, 1983 год
Музицирование за чаем. Хан Шушинский, Бахрам Мансуров, Талят Бакиханов, 1956 год
Баку, чайхана у Азнефти, 1960 год
Баку, чайхана с сквере Сабира, фото Анатолия Сироты, 1968 год
Баку, чайхана в Нагорном парке, 1990-е годы
Баку, чайхана в Молоканском садике, 1960 год
Баку, чаепитие у Карла Хагелина, управляющего Нобелей, 1890-е годы
Баку, павильон Азəрбаjҹан чаjы рядом с Венецией, примерно 1974 год
Баку, павильон Азəрбаjҹан чаjы рядом с Венецией, 1974 год
Бакинская чайхана, 1990-е годы
Бакинская чайхана, 1980 год
Бакинская реклама, 1960-е годы
Бакинская квартира, подготовка к чаепитию, 1959 год
Агдам, знаменитый Чай эви, 1980-е
Агдам, знаменитый Чай эви, 1970-е
Ленкорань, разносчик чая, 1976 год
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