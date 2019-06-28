https://news.day.az/society/1133110.html Как зарегистрировать право собственности на земельный участок?
Здравствуйте! В 1988 году купила дом с огороженным земельным участком в селе Шемахинского района. Оформила договор нотариально. Как я сейчас смогу зарегистрировать право собственности? Где я смогу это сделать?
Как зарегистрировать право собственности на земельный участок?
Вопрос:
Здравствуйте! В 1988 году купила дом с огороженным земельным участком в селе Шемахинского района. Оформила договор нотариально. Как я сейчас смогу зарегистрировать право собственности? Где я смогу это сделать?
Заранее благодарю
Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):
Регистрацией прав собственности занимается служба государственного реестра имущества. В случае отказа в регистрации вам необходимо будет обратиться в суд.
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