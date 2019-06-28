В Баку умер рабочий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел в строящемся здании в Сабаильском районе.

Управляемый Мираламом Абдуллаевым (1962 г.р.) КАМАЗ придавил рабочего Фазиля Сеидова (1967 г.р.) к железной конструкции подъемного крана. Рабочий скончался на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 162.2. (нарушение правил охраны труда - в случае причины смерти пострадавшего).

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