К сведению водителей: БТА будет эвакуировать автомобили с этих адресов - ФОТО
Бакинское транспортное агентство (БТА) назвало адреса, с которых начнется эвакуация транспортных средств в Баку, нарушающих правила стоянки и парковки. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на БТА.
Адреса установлены в результате проведенных анализов и обращений граждан.
|
No
|
Улица/проспект
|
Территория
|
Ул. М.Хади
|
Станция метро "Ахмедли"
|
Просп. Гара Гараева
|
Перед рынком "8-й километр"
|
Просп. Гара Гараева
|
Станция м. "Нефтчиляр" - орядом с площадью Дакар
|
Ул. Б.Чобанзаде
|
Перед Дворцами торжеств
|
Бакинская окружная дорога - Загульбинское шоссе
|
Перед кардиологическим санаторием в Бильгя
|
Городское шоссе (Сабунчу-Забрат)
|
Рядом с наземным пешеходом
|
Ул. Сакита Годжаева
|
Рядом с Бакихановским Торговым центром
|
Просп. Гейдара Алиева
|
Поворот на дорогу в пос. Гала (перед "Рахат" маркетом)
|
Ул Али Исаазаде (пос. Бина)
|
Центр
|
Просп. Гейдара Алиева
|
Около ст. метро "Кёроглу"
|
Просп. Ходжалы
|
Перед станцией м. "Хатаи"
|
Просп. Нобеля
|
Перед Службой ASAN
|
Ул. Афияддина Джалилова
|
Перед "Megafun"
|
Просп. Нефтяников
|
Вдоль всего проспекта
|
Ул. 28 Мая
|
Перед 23-й школой
|
Ул. Диляры Алиевой
|
Рядом с АГНПУ
|
Ул. Хагани
|
Вдоль всей улицы
|
Ул.Низами
|
Вдоль всей улицы
|
Ул. К.Кязимзаде
|
Перед Зоопарком
|
Просп. Ф.Х.Хойского
|
Перед Gənclik Mall
|
Ул. Ага Нейматуллы
|
Перед Наримановским районным судом
|
Ул. Тебриз
|
Перед Т/Ц "Мнтропарк" и станцией м. "Нариманов"
|
Просп. Ататюрка
|
Рядом с памятником Айны Султановой
|
Ул. акад. Гасана Алиева
|
Перед Службой Asan
|
Московский просп., ул. Музаффара Гасанова и Ровшана Джафарова
|
Вокруг станции м. "20 Января"
|
Ул. Ровшана Джафарова, Алы Мстафаева, Джавадхана
|
Вокруг 3-го микрорайона
|
Ул.Алы Мустафаева
|
Перед рынком 3-го микрорайона
|
Ул. Джавадхана и Гусейнбалы Алиева
|
Вокруг станции м. "Мемар Аджеми"
|
Ул. Рашида Исмайлова
|
Баладжарский круг
|
Московский просп.
|
Территория "Шамахинки"
|
Просп. Г.Зардаби
|
Перед больницей им. М. Топчубашова
|
Ул. А.Саламзаде
|
Перед Ясамальским РУП
|
Ул. А.М.Шарифзаде
|
Вокруг станции м. "Иншаатчылар" и Службы ASAN
|
Ул. Асада Ахмедова
|
Перед "Bizim" маркет
|
Просп. Гусейн Джавида
|
Вокруг станции м. "Эльмляр Академиясы"
|
Ул. Абдуллы Шаига
|
Круг перед Госкомстатом
|
Ул. Дж.Джаббарлы
|
Перед "Caspian Plaza"
|
Ул. Сулеймана Рагимова
|
Бакинский славянский университет
|
Ул. Сулеймана Рустама
|
Пересечение с ул. Сулеймана Рагимова
|
Ул. Шамси Бадалбейли
|
Пересечение с просп. Азадлыг
|
Ул. С.С. Ахундова
|
Вокруг станции м. "Азадлыг"
|
Ул. Аджеми Нахчывански
|
Вдоль всей улицы
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