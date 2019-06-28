https://news.day.az/society/1133192.html В Баку машина скорой помощи устроила тяжелую аварию - ВИДЕО
В Баку машина скорой помощи устроила тяжелую аварию - ВИДЕО
В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az, машина скорой помощи, двигаясь по магистрали, выехал на встречную полосу, где столкнулся с одним из автомобилей.
Day.Az представляет эти кадры:
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