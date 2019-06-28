В Азербайджане в рамках конкурса по приему на работу учителей, стартовавшего 24 июня, регистрацию прошли более 29 тыс. кандидатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобразования.

Более 26 тысяч из них подтвердили свои электронные заявления.

Прием документов завершится 3 июля.

Лица, принявшие участие в прошлогоднем конкурсе, с этими же результатами могут участвовать в выборе вакансии или же могут заново принять участие в тестовом экзамене конкурса.

Кандидаты, чьи электронные заявления проверены и приняты, получат право на участие в тестовом экзамене.

Экзамены планируется проводить с 8 июля в спортивном зале Азербайджанского технического университета.

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