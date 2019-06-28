Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на завтра, сообщает Day.Az.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер во второй половине временами усилится, температура морской воды - 24-25 градусов.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) также северо-западный ветер во второй половине временами усилится, температура морской воды 26-27 градусов.

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