В Медицинском университете Азербайджана изменились часы проведения занятий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, согласно решению Ученого совета, часы проведения занятий изменены.

Отныне I урок будет проводиться с 08:30 до 10:00, спустя 15 минут перерыва будет проводиться II урок - в промежутке с 11:15 до 11:45. После 45-минутного перерыва III урок будет проводиться между 12:30 и 14:00 и следом за 15-минутным перерывом будет проводиться IV урок с 14:15 до 15:45.

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