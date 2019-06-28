Состояние здоровья освобожденного из армянского плена жителя Газахского района Азербайджана Ибрагимова Эльвина Ариф оглу (1986 года рождения), в настоящее время находящегося в больнице, оценивается как стабильное.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Газахский лечебно-диагностический центр, в настоящее время Эльвин Ибрагимов проходит медицинское обследование, передает Day.Az.

"На данный момент пациент находится под нашим контролем, проводятся диагностические обследования, состояние его здоровья стабильное", - сказали в Центре.

Напомним, что находящийся в армянском плену житель Газаха был возвращен сегодня.

Согласно соответствующему поручению Президента Азербайджана, благодаря договоренности, достигнутой в результате переговоров, проведенной Госкомиссией при посредничестве Международного Комитета Красного Креста, гражданин Азербайджана, житель села Юхары Салахлы Газахского района Ибрагимов Эльвин Ариф оглу (1986), взятый в заложники армянскими военнослужащими 16 марта 2019 года, и гражданин Армении Карапетян Завен Ованесович (1974), задержанный на территории Газахского района 20 июня 2017 года, 28 июня 2019 года были переданы соответствующим сторонам.

Обмен заложниками был организован Госкомиссией Азербайджана по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан и Госпогранслужбой при посредничестве Международного Комитета Красного Креста.

Поскольку при взятии в заложники Эльвин Ибрагимов был ранен в ногу в результате стрельбы армянских военнослужащих и перенес несколько операций, находясь в заложниках, он был срочно помещен в больницу.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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