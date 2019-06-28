https://news.day.az/society/1133369.html В Азербайджане стартовал второй этап проекта "Социальные сады" - ФОТО Министерство труда и социальной защиты населения и общественное объединение "Региональное развитие" при Фонде Гейдара Алиева подписали в пятницу меморандум о продолжении сотрудничества в деле реализации программы самозанятости.
В Азербайджане стартовал второй этап проекта "Социальные сады" - ФОТО
Министерство труда и социальной защиты населения и общественное объединение "Региональное развитие" при Фонде Гейдара Алиева подписали в пятницу меморандум о продолжении сотрудничества в деле реализации программы самозанятости.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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