Министерство труда и социальной защиты населения и общественное объединение "Региональное развитие" при Фонде Гейдара Алиева подписали в пятницу меморандум о продолжении сотрудничества в деле реализации программы самозанятости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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