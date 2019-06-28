Обнародован прогноз погоды на выходные.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове 29 июня ожидается северо-западный ветер, который в ночь 30 июня усилится. Ожидается понижение температуры на 5-10 градусов, передает Day.Az.

Погода на Большом и Малом Кавказе будет дождливой. Местами ожидаются ливни и грозы. Температура воздуха в предгорных районах составит 27-32 градуса, а в горных 19-24 градуса.

29 июня погода в Лянкяран-Астаринском регионе пройдет без осадков, 30 июня ожидаются дожди. Максимальная температура воздуха составит 30-35 градусов.

В низменных районах - в основном дожди. Максимальная температура воздуха составит 30-35 градусов.

В Нахчыване в основном ожидаются дождливая погода. Максимальная температура воздуха - 29-34 градуса.

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