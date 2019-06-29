В Сабирабаде произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент произошел на участке шоссе Баку-Горадиз, проходящем через село Гаратепе, сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

В результате столкновения автомобиля Mercedes с автомобилем ВАЗ-2107 на месте происшествия скончался житель Сабаильского района Баку Ибадов Суджаддин Алыш оглы.

Другие члены семьи, Ибадова Василе Сабир гызы, 1981 года рождения, и Ибадов Самир Суджаддин оглу, 1973 года рождения, получили различные травмы.

По факту ведется расследование.

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