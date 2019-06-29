https://news.day.az/society/1133478.html Бакинское метро меняет график движения поездов Согласно приказу председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Заура Гусейнова, с первого июля график движения поездов переходит на летний режим.
Бакинское метро меняет график движения поездов
Бакинский метрополитен меняет график движения поездов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно приказу председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Заура Гусейнова, с первого июля график движения поездов переходит на летний режим.
В соответствии с графиком, интервал движения будет увеличен. Так, в часы пик поезда будут двигаться между станциями "Ази Асланов" и "28 мая" с интервалом 2,5 минуты (в зимнее время интервал составляет две минуты).
Отметим, что часы пик в бакинском метро бывают утром с 7:30 и до 9:30 и вечером с 17:30 и до 19:30.
В остальное время, интервал движения между поездами составит три и более минуты.
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