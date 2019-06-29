Бакинский метрополитен меняет график движения поездов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно приказу председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Заура Гусейнова, с первого июля график движения поездов переходит на летний режим.

В соответствии с графиком, интервал движения будет увеличен. Так, в часы пик поезда будут двигаться между станциями "Ази Асланов" и "28 мая" с интервалом 2,5 минуты (в зимнее время интервал составляет две минуты).

Отметим, что часы пик в бакинском метро бывают утром с 7:30 и до 9:30 и вечером с 17:30 и до 19:30.

В остальное время, интервал движения между поездами составит три и более минуты.

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