В конце 20-х -начале 30-х годов ХХ века изданием открыток занимались многие художественные объединения: Ассоциация художников революции, или АХР, "Изобразительное искусство" (ИЗОГИЗ), Всесоюзное Контрагентство печати, Кино-Фото Трест, "Союзфото", "Азерфото" и др.

Все эти издательства (московские, ленинградские, бакинские) выпускали большое количество видов открыток огромными тиражами, передает Day.Az, об этом пишет azerhistory.com.

Любопытно, что агитационных открыток с азербайджанской тематикой издавалось очень мало - в основном, это были открытки, посвященные промышленности, нефтедобыче и т.п.

Подавляющая же масса была посвящена видам Баку.

Ичеришехер и Девичья башня на открытках 20-х -30-х г.:

Улица Асафа Зейналлы, Джума мечетьДжума мечетьДевичья башня, слева часовня св. Варфоломея, справа - албанская церковьВходной портал в ДиванхануДевичья башняКрыши ИчеришехерШахская усыпальницаДевичья башня и албанская церковьДжума мечетьУлица Асафа Зейналлы. Джума мечетьБазар в одном из караван-сараевМинарет Сынаг-галаКультовые постройки дворца ШирваншаховВид из Ичеришехер на море и дом РамазановыхЖилые постройки на фоне Бегляр-мечетиНа фоне мавзолея Яхья Бакуви развалины мечети Гёй-ГубадКультовые постройки дворца ШирваншаховДиванханаВход в усыпальницу

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