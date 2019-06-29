Ичеришехер и Девичья башня на открытках 1920 –1930 годов - ФОТО
В конце 20-х -начале 30-х годов ХХ века изданием открыток занимались многие художественные объединения: Ассоциация художников революции, или АХР, "Изобразительное искусство" (ИЗОГИЗ), Всесоюзное Контрагентство печати, Кино-Фото Трест, "Союзфото", "Азерфото" и др.
Все эти издательства (московские, ленинградские, бакинские) выпускали большое количество видов открыток огромными тиражами, передает Day.Az, об этом пишет azerhistory.com.
Любопытно, что агитационных открыток с азербайджанской тематикой издавалось очень мало - в основном, это были открытки, посвященные промышленности, нефтедобыче и т.п.
Подавляющая же масса была посвящена видам Баку.
Ичеришехер и Девичья башня на открытках 20-х -30-х г.:
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