30 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, к ночи возможны дожди, будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили ONA в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем 24-27 градусов тепла, в Баку ночью 20-22, днем 25-27 градусов тепла, передает Day.Az.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градуса тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, в некоторых местах ливни и град. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 29-34 градуса тепла, в горах ночью 12-17, днем 18-23 градуса тепла.

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