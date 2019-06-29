В Государственной миграционной службе (ГМС) Азербайджана с участием местных органов исполнительной власти было проведено мероприятие для повышения осведомленности о лицах без гражданства и нелегальной миграции, а также для обеспечения более эффективного и гибкого сотрудничества в этой области в будущем.

Как сообщил Trend начальник Управления по вопросам гражданства ГМС Рза Талыбов, в 2016-2018 годах в зонах обслуживания региональных миграционных служб состоялись встречи, в целом было обслужено 389 человек. Из них, в отношении 194 лиц была проведена работа по легализации, передает Day.Az.

За последние 11 лет 1619 лиц без гражданства получили гражданство Азербайджана по распоряжению главы государства. Было восстановлено гражданство 51 лица.

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