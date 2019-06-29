Первое заседание рабочей группы, созданной Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре для координации процесса подготовки генерального плана города Баку, состоялось в Бакинском бизнес-центре, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно данным комитета, в состав рабочей группы, представленной ​​руководителями и экспертами разных министерств, государственных комитетов и других соответствующих структур, входят около 100 представителей из 38 организаций. Первое заседание рабочей группы прошло под руководством председателя Госкомитета по градостроительству и архитектуре Самира Нуриева.

Целями создания рабочей группы являются повышение эффективности работы по подготовке плана капитального ремонта, проводимого Госкомитетом на основании поручения Президента Азербайджана Ильхама Алиева, организация обмена информацией между государственными органами и координация усилий по масштабному планированию будущего развития столицы.

Открыв заседание, председатель Госкомитета сообщил, что подготовка генерального плана Баку продолжается в соответствии с передовой международной практикой.

Нуриев отметил, что, несмотря на то, что согласно мировой практике, на разработку генеральных планов крупных городов обычно уделяется 3-4 года, подготовку генплана Баку планируется завершить уже к концу 2020 года.

"Мы предлагаем всем организациям, участвующим в рабочей группе, представить предложения по стратегическим проектам для включения в Генеральный план. Стратегические проекты станут движущей силой для реализации четырех основных приоритетов развития Баку и послужат разработке общего плана и устойчивому развитию города в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - сказал Нуриев.

Затем выступили представители компании Boston Consulting Group и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

После выступлений состоялся обмен мнениями по этому вопросу, а также были даны ответы на вопросы участников совещания.

Напомним, что к первой стадии широкомасштабных работ, организованных на втором этапе разработки генплана Баку, к сотрудничеству привлечена одна из трех самых престижных консалтинговых компаний мира, называемых "Большой тройкой" - Boston Consulting Group.

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