https://news.day.az/society/1133580.html "Азерэнержи" о неисправности на Мингячевирской ТЭС
"Азерэнержи" о неисправности на Мингячевирской ТЭС
В работе одного из силовых трансформаторов подстанции Мингячевирской ТЭС "Азербайджан" в 11:35 29 июня текущего года произошел сбой.
Благодаря проведенным в последний период профилактическим мерам в энергетической системе ОАО "Азерэнержи", была оперативно предотвращена угроза расширения последствий неисправности, передает Trend со ссылкой на ОАО.
В частности, благодаря срабатыванию новой противоаварийной автоматики, удалось избежать перебоев в передающей системе, и энергоснабжение страны было поддержано на стопроцентном уровне, передает Day.Az.
Образовавшая техническая проблема была устранена в кратчайшие сроки.
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