В работе одного из силовых трансформаторов подстанции Мингячевирской ТЭС "Азербайджан" в 11:35 29 июня текущего года произошел сбой.

Благодаря проведенным в последний период профилактическим мерам в энергетической системе ОАО "Азерэнержи", была оперативно предотвращена угроза расширения последствий неисправности, передает Trend со ссылкой на ОАО.

В частности, благодаря срабатыванию новой противоаварийной автоматики, удалось избежать перебоев в передающей системе, и энергоснабжение страны было поддержано на стопроцентном уровне, передает Day.Az.

Образовавшая техническая проблема была устранена в кратчайшие сроки.

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