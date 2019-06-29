В Габалинском районе завершается реконструкция автодороги районного значения Беюк Амали-Билих-Амирван протяженностью 19 километров.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, реконструкция дороги Беюк Амали-Билих-Амирван ведется в соответствии с IV техническим уровнем, передает Day.Az.

В связи с тем, что автомобильная дорога эксплуатировалась в течение многих лет, отдельные ее участки были повреждены и пришли в непригодное состояние. Это создавало трудности движению автотранспорта. Поскольку дорога была проложена на одном уровне с естественным рельефом местности, дорожное полотно подвергалось разрушительному воздействию атмосферных осадков и подземных вод, а также ширина дорожных съездов не соответствовала техническому уровню дороги и изменялась в пределах 0,5-1 метров.

Реконструированная в соответствии с IV техническим уровнем дорога была расширена до 10 метров. Для проезжей части отведены шесть метров, а на съезды дороги - два метра.

Согласно проекту было удалено старое покрытие дороги, отремонтированы деформирующие разломы, проделана необходимая работа по укреплению грунта, проложен нижний и верхний слой дороги с использованием смеси песка и карьерного гравия. Работы охватили часть дороги площадью 100 тысяч квадратных метров. Вместе с этим вдоль дороги были установлены 95 новых труб различного диаметра для стока воды общей длиной 1169 погонных метров.

На заключительной стадии проекта вдоль дороги будут установлены восемь автобусных остановок, дорожные знаки, информационные щиты, а также будут нанесены указательные линии и пешеходные полосы.

Отметим, что эта дорога объединяет 11 населенных пунктов, где проживают свыше восьми тысяч населения. Работы введутся под руководством Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. Также к работе были привлечены необходимое число рабочих и около 60 единиц строительной техники.

Реконструкция дороги улучшит передвижение транспортных средств и тем самым способствует развитию сельского хозяйства за счет ускорения доставки аграрной продукции на рынки сбыта.

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