https://news.day.az/society/1133631.html Трагедия в Агстафе: подростка убило ударом молнии
Трагедия в Агстафе: подростка убило ударом молнии
В Агставе случился трагический инцидент.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, молния ударила в подростка.
Сообщается, что инцидент прооизошел в селе ашагы Гушчу. Житель села, Роман Сулейманов, 2004 года рождения, скончался на месте.
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