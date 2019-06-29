В Агставе случился трагический инцидент.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, молния ударила в подростка.

Сообщается, что инцидент прооизошел в селе ашагы Гушчу. Житель села, Роман Сулейманов, 2004 года рождения, скончался на месте.

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