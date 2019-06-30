Азербайджанский каратист Роман Гейдаров в субботу завоевал бронзовую медаль в первый день соревнований по каратэ на вторых Европейских играх в Минске, сообщает Trend.

В борьбу за "бронзу" представитель Азербайджана одержал победу над немцем Ильей Сморгунери - 24:46-24:54.

Отметим, Гейдаров, набрав 25,40 балла, получил право участвовать в борьбе за бронзовую медаль.

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