https://news.day.az/society/1133634.html Еще одна медаль Азербайджана на II Европейских играх
Еще одна медаль Азербайджана на II Европейских играх
Азербайджанский каратист Роман Гейдаров в субботу завоевал бронзовую медаль в первый день соревнований по каратэ на вторых Европейских играх в Минске, сообщает Trend.
В борьбу за "бронзу" представитель Азербайджана одержал победу над немцем Ильей Сморгунери - 24:46-24:54.
Отметим, Гейдаров, набрав 25,40 балла, получил право участвовать в борьбе за бронзовую медаль.
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