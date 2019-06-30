https://news.day.az/society/1133643.html В Азербайджане резко похолодало
В Азербайджане резко похолодало
бнародована погода в Азербайджане в вечерние часы.
Как сообщает Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в субботу с 17:00 по 21:00 в Агстафинском, Нахчыванском, Гедабекском, Нафталанском, Тертерском, Евлахском, Шамкирском, Дашкесанском, Гянджинском, Мингячевирском районах шли дожди с грозами.
Скорость ветра в Шамкирском, Гянджинском, Шарурском, Бардинском, Тертерском, Евлахском, Дашкесанском, Мингячевирском, Нафталанском, Агдамском, Гекчайском районе составила 17-23 метра в секунду. Местами ветер усиливался до 28-32 метров в секунду.
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