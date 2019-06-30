https://news.day.az/society/1133669.html Известный азербайджанский мейханщик попал в аварию в России - ВИДЕО
Известный азербайджанский мейханщик попал в аварию в России - ВИДЕО
Известный азербайджанский мейханщик Мехман Ахмедли попал в аварию в России - Санкт-Петербурге.
По его словам, он чудом остался в живых.
Он отметил, что трое находившихся в машине пассажиров получили различные травмы.
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