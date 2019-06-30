29 июня вечером и 30 июня в результате входа на территорию Азербайджана движущейся от Черного моря относительно холодной воздушной массы, погода в стране изменилась и стала нестабильной, сообщили в воскресенье Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

На территории страны наблюдались грозовые дожди, местами ливневого характера, местами порывистый западный ветер.

Так, количество выпавших осадков в Агдаме составило 23 мм (37 процентов месячной нормы), в Шахдаге - 22 мм (19 процентов месячной нормы), в Халтане - 19 мм, в Гедабеке - 19 мм (15 процентов месячной нормы), в Зардабе - 16 мм (68 процентов процентов месячной нормы), в Тертере - 14 мм (28 процентов месячной нормы), в Кишчае - 14 мм (13 процентов месячной нормы), в Гёйгёле - 13 мм (10 процентов месячной нормы), в Гёйчае - 12 мм (26 процентов месячной нормы), в Шамкире - 12 мм (23 процента месячной нормы), в Огузе - 10 мм, в Алтыагаче, Губе, Шабране, Гяндже - 9 мм, в Нафталане - 8 мм, в Гусаре, Кюрдамире, Товузе - 7 мм, в Евлахе, Исмаиллы - 6 мм, в Шеки, Маразе, Габале - 4 мм, в Балакене, Агдаре - 3 мм, в Грызе, Хыналыге, Хачмазе и Агстафе - 2 мм, в Шамахе, Мингячевире - 1 мм.

Западный ветер в Нафталане временами усилялся до 32 м/с, в Мингячевире - до 28 м/с, в Гяндже - до 24 м/с, в Барде и Агстафе - до 16 м/с, на Абшеронском полуострове и Абшеронском морском районе - до 19-28 м/с. Согласно информации станции Нефтяные Камни, высота волн достигла 4,5 метра.

По сравнению со вчерашним днем в воскресенье температура воздуха упала на 8-10 градусов.

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