В Баку и на Абшеронском полуострове завтра местами ожидаются дожди, во второй половине дня переменная облачность, в основном без осадков, сильный северо-западный ветер во второй половине дня станет умеренным, сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 19-22, днем - 23-26, в Баку ночью - 19-21, днем - 24-26 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 763 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85 процентов.

В районах страны ожидаются грозы, временами дожди, местами ливневого характера. Есть возможность выпадения града. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер.

Ночью - 18-23, днем - 25-30, в горах ночью - 9-14, днем - 18-23 градусов тепла.

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