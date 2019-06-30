https://news.day.az/society/1133744.html Какой будет температура воды на пляжах Абшерона?
Какой будет температура воды на пляжах Абшерона?
Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на завтра, сообщает Day.Az.
На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) сильный северо-западный ветер, температура морской воды составит 22-23 градуса.
На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) сильный северо-западный ветер, температура морской воды составит 23-24 градуса.
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