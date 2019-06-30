https://news.day.az/society/1133789.html Азербайджан накрыли ливневые дожди
Азербайджан накрыли ливневые дожди
В Азербайджане сохраняется нестабильная погода.
Как сообщает Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии и природных ресурсов, в Шамкире, Габале, Шеки, Халтане Грызе, Евлахе, Лерике, Ярдымлы, Кышчай, Шагдаге идут дожди, в Дашкесане, Сарыбаше, Гекчай - ливневые дожди.
В Дашкесанском районе с 20:35 до 20:45 выпал град диаметром в 12 миллиметров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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