В Азербайджане сохраняется нестабильная погода.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии и природных ресурсов, в Шамкире, Габале, Шеки, Халтане Грызе, Евлахе, Лерике, Ярдымлы, Кышчай, Шагдаге идут дожди, в Дашкесане, Сарыбаше, Гекчай - ливневые дожди.

В Дашкесанском районе с 20:35 до 20:45 выпал град диаметром в 12 миллиметров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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