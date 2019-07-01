https://news.day.az/society/1133916.html В Баку наказали несколько пляжных центров отдыха - ПРИЧИНА
В Баку наказали несколько пляжных центров отдыха - ПРИЧИНА
В Баку прошли мероприятия по предотвращения нарушений санитарно-гигиенических норм.
Как сообщили Day.Az в МВД, мероприятия проводились 27 июня на территории Сабаильского района. В ходе рейда были выявлены факты нарушения правил охраны водных объектов в пляжных центрах отдыха "Eldorado", "Aqua Park" и "1001 gecə".
Арендаторам этих центров отдыха был составлен протокол за нарушения.
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