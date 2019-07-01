В Баку прошли мероприятия по предотвращения нарушений санитарно-гигиенических норм.

Как сообщили Day.Az в МВД, мероприятия проводились 27 июня на территории Сабаильского района. В ходе рейда были выявлены факты нарушения правил охраны водных объектов в пляжных центрах отдыха "Eldorado", "Aqua Park" и "1001 gecə".

Арендаторам этих центров отдыха был составлен протокол за нарушения.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!