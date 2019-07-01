В автобусе (госномер 11E771-10) иранского перевозчика, который перевозил 41 азербайджанского паломника, направлявшихся из Азербайджана в Мешхед и Гум, по причине технической неисправности начался пожар. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госслужбу автомобильного транспорта Азербайджана.

Как говорится в сообщении, пожар начался в иранской провинции Ардебиль, пострадавших нет.

Автобус, перевозивший паломников, принадлежит перевозчику, осуществлявшему незаконные разовые перевозки пассажиров из Азербайджана в Иран, который не согласовал свое участие в пассажироперевозках по международным маршрутам, и транспортное средство которого не прошло предрейсовый техосмотр. Учитывая наличие таких иностранных перевозчиков, перевозящих паломников в Мешхед, соответствующие структуры Азербайджана и Ирана осуществляют необходимые меры по открытию регулярных международных автобусных маршрутов Баку-Мешхед.

Агентство обращается к пассажирам, призвав их пользоваться существующими альтернативными законными перевозками в Иран, вместо того, чтобы подвергать свою жизнь угрозе.

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