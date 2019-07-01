На проспекте Зии Буниятова, вблизи парка Айны Султановой в Баку произошло ДТП.

Об этом сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве, передает Day.Az.

Согласно сообщению, в результате аварии в настоящее время в направлении так называемого круга "20 января" образовался затор.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!