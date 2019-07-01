https://news.day.az/society/1134093.html В Баку произошла серьезная авария, образовалась "пробка" - ФОТО
В Баку произошла серьезная авария, образовалась "пробка" - ФОТО
На проспекте Зии Буниятова, вблизи парка Айны Султановой в Баку произошло ДТП.
Об этом сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве, передает Day.Az.
Согласно сообщению, в результате аварии в настоящее время в направлении так называемого круга "20 января" образовался затор.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре