Произошел пожар на танкере в порту нефтехимического комплекса Petkim в местечке Алиага в провинции Измир. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на TRT.

В результате инцидента погиб один человек и ранено 16, сообщают турецкие СМИ.

Пожар произошел во время разгрузки жидких углеводородов с судна под итальянским флагом, зафрахтованным SOCAR Turkey, подразделением госнефтекомпании Азербайджана SOCAR.

Данных о причинах аварии пока нет.

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