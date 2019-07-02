https://news.day.az/society/1134181.html Сильный пожар на судне SOCAR в Турции - ЕСТЬ ПОГИБШИЙ, МНОГО ПОСТРАДАВШИХ Произошел пожар на танкере в порту нефтехимического комплекса Petkim в местечке Алиага в провинции Измир.
Сильный пожар на судне SOCAR в Турции - ЕСТЬ ПОГИБШИЙ, МНОГО ПОСТРАДАВШИХ
Произошел пожар на танкере в порту нефтехимического комплекса Petkim в местечке Алиага в провинции Измир. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на TRT.
В результате инцидента погиб один человек и ранено 16, сообщают турецкие СМИ.
Пожар произошел во время разгрузки жидких углеводородов с судна под итальянским флагом, зафрахтованным SOCAR Turkey, подразделением госнефтекомпании Азербайджана SOCAR.
Данных о причинах аварии пока нет.
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