В высокогорной местности северного региона Азербайджана выпал снег. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, выпавшие осадки превысили норму.

Количество осадков, которые наблюдались в некоторых населенных пунктах Губинского района в течение 12 часов, составили 30 мм. Природное явление зарегистрировано как особое метеорологическое. 

Обильные осадки повысили уровень воды в реках на 50-70 см.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!