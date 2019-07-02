https://news.day.az/society/1134235.html В Азербайджане выпал снег
В Азербайджане выпал снег
В высокогорной местности северного региона Азербайджана выпал снег.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, выпавшие осадки превысили норму.
Количество осадков, которые наблюдались в некоторых населенных пунктах Губинского района в течение 12 часов, составили 30 мм. Природное явление зарегистрировано как особое метеорологическое.
Обильные осадки повысили уровень воды в реках на 50-70 см.
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