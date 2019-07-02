В Азербайджане стали выбирать судей по новым правилам
Работа азербайджанских судов прозрачна, и каждый может получить информацию о судьях и рассматриваемых ими делах в информационной системе "электронный суд".
Об этом сказал журналистам замминистра юстиции Азер Джафаров, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Джафаров отметил, что в стране строятся новые здания для судов.
Замминистра также подчеркнул, что во избежание каких-либо непроцессуальных действий судьи и граждане общаются только в зале суда, и что для оздоровления корпуса судей была проведена большая работа: "Некоторые судьи были наказаны и отстранены от работы. В Азербайджане применяются самые прогрессивные правила, связанные с судебной системой и 60-70 процентов судей выбраны по новым правилам".
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