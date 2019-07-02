В Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть умеренный юго-западный ветер. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-23, днем - 27-32, в Баку ночью - 19-21, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление снизится с 760 до 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 55-65, днем - 30-40 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть умеренный юго-западный ветер, температура морской воды составит 22-23 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) также будет дуть умеренный юго-западный ветер, температура морской воды - 23-24 градуса.

В районах Азербайджана без осадков, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью 17-22, днем 31-36, в горах ночью 8-13, днем 18-23 градуса тепла.

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