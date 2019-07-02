В "Бакинском метрополитене" продолжаются работы по совершенствованию вентиляционной системы. Об этом сказал во вторник Trend пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

По словам пресс-секретаря, в настоящее время началась установка двух вентиляционных устройств.

Мамедов напомнил, что четвертого июня были введены в эксплуатацию два новых вентиляционных устройства на станциях "Мемар Аджеми" и "Гара Гараев". В настоящее время на этих станциях устанавливаются еще два таких устройства. Процесс установки завершится в конце текущего месяца.

Остальные три вентиляционных устройств будут установлены на станциях "Улдуз" и "Низами".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!