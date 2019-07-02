Хорошая новость для пассажиров метро
В "Бакинском метрополитене" продолжаются работы по совершенствованию вентиляционной системы. Об этом сказал во вторник Trend пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.
По словам пресс-секретаря, в настоящее время началась установка двух вентиляционных устройств.
Мамедов напомнил, что четвертого июня были введены в эксплуатацию два новых вентиляционных устройства на станциях "Мемар Аджеми" и "Гара Гараев". В настоящее время на этих станциях устанавливаются еще два таких устройства. Процесс установки завершится в конце текущего месяца.
Остальные три вентиляционных устройств будут установлены на станциях "Улдуз" и "Низами".
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