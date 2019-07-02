https://news.day.az/society/1134458.html Началось солнечное затмение - его можно видеть и в Азербайджане
Началось солнечное затмение - его можно видеть и в Азербайджане
Сегодня в 20:55 по местному времени началось солнечное затмение (полное затмение), сообщает во вторник Trend со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию НАНА.
Астрономическое явление завершится третьего июля в 01:50 по местному времени.
Максимальная фаза затмения будет наблюдаться в южной части Тихого океана, Южной Америке, Чили и Аргентине.
Следующее затмение произойдет 26 декабря.
Отметим, что первое в этом году солнечное затмение наблюдалось шестого января.
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