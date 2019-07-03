Проведенные в июне наблюдения со спутников показали, что он стал самым жарким месяцем на планете за все время сбора метеоданных. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило во вторник руководство программы мониторинга экологии и климата Земли "Коперник". Она осуществляется совместно Европейским космическим агентством (ЕКА) и Европейским союзом.

Собранные данные свидетельствуют о том, что средние температуры в июне превысили предыдущий рекорд, относящийся к июню 2016 года, на 0,1 градуса Цельсия. Наиболее жарко было в Европе, где норма оказалась превышена на 2 градуса.

На минувшей неделе рекордные для европейских стран температуры были отмечены в Германии, а также в северной части Испании и Италии. Во Франции в минувший вторник был установлен абсолютный для нее рекорд жары - 45,9 градусов в тени.

Ученые, работающие в программе "Коперник", на основе изучения метеоданных прошлого и позапрошлого веков, а также новейших данных, полученных со спутников, пришли к выводу, что в июне средняя температура в Европе превысила на 3 градуса Цельсия среднюю температуру периода 1850 - 1900 годов. Причем, как заявил агентству France Press директор программы Жан-Ноэль Тепо, "несмотря на то, что мы имеем дело с исключительными по уровню температурами, вполне вероятно, что в дальнейшем таких метеоявлений будет еще больше".

При этом ученые признают, что на данный момент нельзя утверждать, что пики жары и превышения средних температур непосредственно связаны с потеплением климата планеты.

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